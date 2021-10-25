Понедельник, 25 Октября 2021 18:40

АрмИнфо.В Генеральной прокуратуре РА прошли обсуждения по вопросам обеспечения экологических прав в бассейне реки Аракс и взаимодействию с иранской стороной.

Как сообщил советник Генпрокурора РА Гор Абрамян, эти обсуждения состоялись в рамках договоренностей, достигнутых в рамках официального визита Генерального прокурора Исламской Республики Иран Мохаммада Джафара Монтазери в Армению. По его словам, тогда в Ереване по инициативе иранской стороны, генпрокуроры Армении и Ирана обсуждали возможности поиска механизмов для решения проблем охраны природных ресурсов, разработки рабочих направлений дальнейшего сотрудничества в этой области.

В рамках достигнутых с иранской стороной договоренностей, заместитель генерального прокурора РА Армен Афандян провел рабочее совещание, на котором присутствовали заместитель министра окружающей среды РА, замминистра территориального управления, заместитель руководителя проверяющего органа, а также генеральный директор ЗАО "Агаракский медно-молибденовый комбинат".

Участник встречи обсудили проделанную до сих пор работу по защите реки Аракс от загрязнения, в сотрудничестве с иранской стороной, в условиях эксплуатации шахт в регионе. Было заверено, что замкнутая система оборотной канализации уже установлена на всех хвостохранилищах Агаракского медно-молибденового комбината, что исключает попадание в реку сточных вод с тяжелыми металлами и химическими веществами в результате работы завода.

В то же время, учитывая важность проблемы и последовательность в этом вопросе, по итогам консультации было принято решение о

сотрудничество прокуратур двух стран и соответствующих органов, для мониторинга и оценки эффективности принимаемых мер по защите водных ресурсов, животных ресурсов и природной среды этой реки, а также решения выявляемых проблем.