Понедельник, 25 Октября 2021 17:33

АрмИнфо.В 2018 году компания A1 Group создала Бизнес-центр в Шенгавите, объединив под одной крышей компании, работающие в сфере информационных технологий, маркетинга, бухгалтерского учета, и в других областях.«Здание представляло собой довольно привлекательную архитектурную структуру, которая нуждалась в реконструкции. На фоне растущего интереса к бизнес-центрам, возникла идея произвести реконструкцию здания и превратить его в Бизнес-центр, что мы и осуществили в сотрудничестве с Конверс Банком.

Такое замечательное здание является результатом нашего сотрудничества с банком», - говорит Ашот Григорян, представитель компании A1 Group.

По его словам, в последнее время растет спрос на бизнес-помещения, и компания намерена создать еще один бизнес-центр.

«Поскольку реализация масштабных проектов собственными силами достаточно сложная задача, все компании обращаются за привлечением кредитных ресурсов. Мы планируем осуществить этот проект совместно с Конверс Банком, с учетом текущих, уже успешно реализуемых программ», - говорит Ашот Григорян.

Подробная информация о продуктах Конверс Банка по кредитованию малого и среднего бизнеса доступна на официальном сайте Банка: www.conversebank.am

Банк также предоставляет кредитование малого и среднего бизнеса онлайн: https://www.conversebank.am/ru/smeconversebank/