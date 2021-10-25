Понедельник, 25 Октября 2021 17:30

АрмИнфо.Министерство образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении обсуждает возможность продления школьных каникул и перевода ВУЗов на дистанционное обучение.

Так, согласно пресс-службе МОНКС, Минздрав Армении в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в стране, предложило Министерству рассмотреть возможность продлить срок школьных каникул на неделю, и перевести высшие учебные заведения на дистанционное обучение. По этому вопросу в ведомстве проводятся обсуждения.

Отметим, что по положению на 11:00 25 октября в Армении фактическое лечение получает 27 284 человека. С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 296 552 случая заражения коронавирусом, при этом выздоровело 261 952 человека, количество летальных исходов достигло 6 055. Еще 1 261 человек инфицированных коронавирусом, согласно формулировке Минздрава, скончались из-за иных заболеваний. В общей сложности в Армении провели 2 006 632 теста на коронавирус.

По положению на 24 октября с.г. в Армении от коронавируса вакцинировалось 677 032 человека, из коих 466 785 - получили первый компонент, и 210 247- соответственно второй.