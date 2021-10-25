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АрмИнфо.Министерство образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении обсуждает возможность продления школьных каникул и перевода ВУЗов на дистанционное обучение.
Так, согласно пресс-службе МОНКС, Минздрав Армении в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в стране, предложило Министерству рассмотреть возможность продлить срок школьных каникул на неделю, и перевести высшие учебные заведения на дистанционное обучение. По этому вопросу в ведомстве проводятся обсуждения.
Отметим, что по положению на 11:00 25 октября в Армении фактическое лечение получает 27 284 человека. С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 296 552 случая заражения коронавирусом, при этом выздоровело 261 952 человека, количество летальных исходов достигло 6 055. Еще 1 261 человек инфицированных коронавирусом, согласно формулировке Минздрава, скончались из-за иных заболеваний. В общей сложности в Армении провели 2 006 632 теста на коронавирус.
По положению на 24 октября с.г. в Армении от коронавируса вакцинировалось 677 032 человека, из коих 466 785 - получили первый компонент, и 210 247- соответственно второй.
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|Третий <Саммит мыслей> в Дилижане стартовал с минуты молчания в память о жертвах 44-дневной агрессии против Арцаха и пандемии коронавируса
|Состоялись переговоры с представителем продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
|Конфронтация между офисом Омбудсмена Армении и Минобороны набирает новый оборот
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|Секретарь Совбеза Армении и посол Норвегии обсудили вопросы региональной безопасности
|Тенденции по ограничению деятельности СМИ в Армении приобретают все более ярко выраженные очертания
|Меморандум о взаимопонимании подписан между образовательными ведомствами Армении и Грузии
|Глава МИД Армении подчеркнул необходимость более активного участия ЮНИСЕФ в обеспечении безопасности детей, пострадавших от конфликтов
|Председатель парламента Армении провел переговоры с Генсеком СЕ, главой ПА ОБСЕ и вице-спикером Сената Франции
|Турция попала в "серый список" за проблемы с отмыванием денег и финансированием терроризма
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|Раиси: Иран не позволит сионистам нарушить его отношения с соседями
|Путин: Карты, показывающие как проходила граница между Арменией и Азербайджаном в советский период находятся в Генштабе РФ
|Омбудсмен Армении жестко отреагировал на обвинения Минобороны и выложил новые доказательства незаконных действий ВС Азербайджана в Гегаркунике
|Ректор Туркменской национальной консерватории направил Ереванской государственной консерватории поздравительное послание
|Глава МИД Армении с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии обсудили региональную безопасность
|Участие Турции в 44-дневной войне снизило доверие к НАТО: Глава МО Армении
|В Степанакерте опровергают: Вопрос о расформировании Армии обороны не стоит в повестке дня правительства Арцаха
|Глава МИД Армении и спецпредставитель генсека НАТО обсудили ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха
|Замглавы Специальной следственной службы назначен и.о. замначальника Антикоррупционного комитета
|Москва обвинила Запад в распространении дезинформации вокруг инициативы <3+3>
|Захарова: Намерены и впредь оказывать все необходимое содействие для нормализации отношений между Ереваном и Баку по всем трекам
|Вопросы дальнейшего сотрудничества между НАТО и Арменией обсудили Пашинян и Хавьер Коломина Пирис
|В Дилижане 23-24 октября в третий раз пройдет престижный международный <Саммит мыслей>
|Блок <Армения>: Ни в одной из стран-членов СЕ не было ситуации, когда оппозиционные депутаты без преодоления депутатской неприкосновенности оказались бы в неволе
|Глава МОНКС об открытии русских школ в Армении: В нашей повестке нет подобного вопроса
|25 декабря начнется зимний призыв в Вооруженные Силы Армении
|В Иране начались учения ВВС Ирана "Фадаян-е Харим-е Велаят 10"
|За сутки в Армении подтвердилось 2603 случая заражения коронавирусом
|Армения и Доминика идут на упрощение визового режима
|Симонян: Армения заинтересована в тесном межпарламентском взаимодействии с Грецией на двусторонних и многосторонних площадках
|У руководителя Инспекционного органа по охране природы и недрам Армении новый заместитель
|Пашинян сменил замминистра экономики Армении
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