Понедельник, 25 Октября 2021 17:28

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 47, 47/1, 49 на улице Ханджяна, 29, 33 на пр. Саят-Нова, жилые дома 67-105 на улице Айгестана 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 7-227 на 11-ой улице Айгестана; жилой дом 38 на улице Бабаджаняна, ООО “Фитнес Авана” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11։00-17։00 жилые дома 3, 5, 7 на улице Е.Тадевосяна, собственные дома на улице Е.Тадевосяна, подъезды 1-3 жилого дома 24 на улице Шарури, подъезды 6-8 жилого дома 24б на улице Шарури, жилой дом 24г на улице Шарури, жилые дома 1, 1/1ա, , 2, 2/1ա, 3, 3/1 в кв. “Аэрация”, жилой дом 26 на улице Арагаца, собственные дома 1-33 на улице Арагаца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 14 на улице Свачяна, 64, 66, 68, 70, 72 на улице Оганова, 188, 192, 194, 196 на улице Башинджагяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

13։00-15։00 села Аракс, Джрарат, Акнашен, Мецамор, Гай и Айкашен;

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 села Неркин Саснашен, Верин Саснашен, Ашнак, Давташен, Катнахпюр, Верин Базмаберд, Неркин Базмаберд, Мецадзор, Агаракаван, Какавадзор, Диан и Отеван;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично улицы Шаумяна, Колхозники, Пушкина, Мурацана, Ахбюра Сероба, Салакит, Ханджяна, Чаренца, Гукасяна, Тпагричнери, Еркатугаиннери, Абовяна, Грибоедова, Цементагорцнери в городе Арарат; частично село Арарат;

10։00-13։00 частично села Аргаванд, Геганист и Гетап;

10։00-14։00 частично села Айгаван и Авшар;

10։00-16։00 частично села Айанист, Хачпар, Геганист; село Овташат;

10։30-16։00 частично улицы Айвазовского, Касяна, Туманяна, Маркса, Огостоси 23 в городе Арташат;

13։00-15։00 частично село Даштаван;

15։00-16։00 общежития квартала “Нор” в городе Масис;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 частично село Гндеваз;

11։00-15։00 частично село Арени;

в Котайкской области:

10:00-16:30 частично улица Сафаряна, Ара-Гехецика, Нор Таг, Нар-Доса, Газаряна, Паруйра Севака, частично улица Шираза и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11:00-16:00 жилые дома 4, 10а, 8а в кв. “Ереванян”, компании “Ардшинбанк'', "Армэкономбанк" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-17։00 квартал “А” в Джрвеже; частично частные дома Дзорахбюра, частично села Гегашен, Гарни и Котайк, улицы Верин Птгни 1, 2, 3, улицы Неркин Птгни 2, 3, 4, 5;

в Лорийской области:

11: 00-15: 00 частично село Мецаван,

11: 00-17: 00 села Одзун, Данушаван, Ардви, Акори, Качачкут, Амодж и Агви;

в Сюникской области:

11:00-16:00 частично улицы Сатяна, Тангун Дзор, Давида Бека, Гарегина Нжде, Бакунца в городе Горис.