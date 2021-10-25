Понедельник, 25 Октября 2021 17:17

АрмИнфо. По итогам переговоров делегаций Казахстана и Туркменистана главы государств Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов провели брифинг для представителей средств массовой информации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана в заявлении для прессы отметил, что, несмотря на сложную обстановку в мире, стратегическое партнерство Казахстана и Туркменистана неизменно развивается в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

Отметим, что Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов провели двусторонние переговоры в расширенном формате.

После встречи в узком формате главы двух стран продолжили переговоры с участием членов официальных делегаций. Президент Казахстана подчеркнул, что придает исключительное значение своему первому государственному визиту в братский Туркменистан.

«Это событие носит особый характер и является шагом навстречу туркменским друзьям в достижении общей цели – вывода казахско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и взаимной поддержки на качественно новый уровень», – сказал Глава казахстанского государства.

«Казахстан решительно поддерживает миролюбивую политику Туркменистана и Ваши инициативы, направленные на дальнейшее укрепление кооперации как в регионе Центральной Азии, так и на всем евразийском пространстве. Внешняя политика Туркменистана неизменно носит созидательный характер. Мы поддерживаем нейтральный статус Туркменистана, который был поддержан Генеральной Ассамблеей ООН. Туркменистан недавно успешно провел Консультативную встречу лидеров стран региона в жемчужине Каспия – Авазе. Встреча была исключительно продуктивной и, безусловно, придала серьезный импульс взаимодействию всех стран Центральной Азии», – подчеркнул Президент Казахстана.

«После некоторого снижения двустороннего товарооборота на фоне глобальной пандемии по итогам 8 месяцев текущего года наблюдается рост во взаимной торговле более чем на 30 %. Естественно, это не предел наших возможностей. Очень серьезные резервы имеются в сферах энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, промышленности», – сказал Президент Казахстана.

По итогам переговоров были подписаны следующие документы: - Совместное Заявление Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова; - Договор между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море; - Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы; - Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - Соглашение между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Туркменистана о сотрудничестве в сфере обороны; - Соглашение между Министерством финансов Республики Казахстан и Государственной таможенной службой Туркменистана об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Республикой Казахстан и Туркменистаном; - Меморандум о сотрудничестве в области информации между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии; - Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана о сотрудничестве в области охраны окружающей среды; - Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Агентством «Туркменавтоулаглары» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана о развитии международных автомобильных перевозок; - Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана о перевозке и транзите грузов и пассажиров; - Меморандум о намерениях сотрудничества между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана в социально-трудовой сфере; - Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана по сотрудничеству в области сельского хозяйства; - Меморандум между Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Государственным комитетом Туркменистана по статистике о сотрудничестве; - Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Туркменистана о сотрудничестве в области культуры; - Меморандум о взаимопонимании по торговому сотрудничеству между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана; - Меморандум между АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и Агентством «Türkmendemirýollary» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана об основных принципах сотрудничества в области железнодорожного транспорта и развития контейнерных перевозок; - Меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Академией государственной службы при Президенте Туркменистана; - Меморандум о взаимопонимании между НАО «Казахский национальный университет имени Аль-Фараби» и Туркменским государственным университетом имени Махтумкули; - Меморандум о взаимопонимании между НАО «Казахский национальный университет имени Аль-Фараби» и Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана; - Соглашение о намерениях строительства кабельного пограничного перехода и стыковке инфокоммуникационных сетей электросвязи АО «Jusan Mobile» и КЭ «Туркментелеком» на границе Туркменистан/Республика Казахстан.