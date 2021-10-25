Понедельник, 25 Октября 2021 11:34

АрмИнфо.По положению на 24 октября с.г. в Армении от коронавируса вакцинировалось 677 032 человека, из коих 466 785 - получили первый компонент, и 210247- соответственно второй.

По последним данным Министерства здравоохранения (на 6 сентября с.г. ) в Армении из числа вакцинированных граждан 96% приходилось на граждан Республики Армении, и соответственно 4% - на иностранцев. Наиболее активно процесс вакцинации проходит среди граждан, возрастная группа которых колеблется от 31 до 65 лет (свыше 68%).

Напомним, что ранее Минздрав Армении внес поправки в требования соблюдение противоэпидемиологических норм. В частности, согласно решению 65 N министра здравоохранения, с 14 октября работники обязаны каждые 14 дней представлять работодателю отрицательный результат ПЦР-теста. Сертификат о тестировании должен быть получен не позднее 72 часов, тест проводится за счет сотрудника.

Ограничения не касаются лиц, которые прошли полный курс вакцинации, или получили одну дозу препарата и ждут вторую дозу, беременных и тех, у кого есть временное или постоянное противопоказание к прививке.

После этого правительство Армении в лице Министерства труда и социальных вопросов инициировало законодательные изменения в Трудовом кодексе и законе РА "О гражданской службе", с тем, чтобы на законных основаниях работодатель мог уволить сотрудника при его отказе от вакцинации или предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.

Отметим, что в общей сложности, по положению на 25 октября с.г. в стране зарегистрировано 296 552 случая заражения коронавирусом (14,7% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело 261 952 человека (88,3%), количество летальных исходов достигло 6 055 (2%).

В Армении доступны без каких-либо ограничений антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca), китайского (Коронавак и Синофарм) и производства американской компании Moderna <Спайквакс>. Ранее сообщалось о переговорах на предмет приобретения вакцин американского производства Novavax, Johnson&Johnson и Phizer .