Понедельник, 25 Октября 2021 11:19

АрмИнфо. За прошедшие сутки в стране провели 14 037 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 1 184 граждан (8,4%), при этом выздоровело 1 221 человек, скончалось - 42.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 25 октября фактическое лечение получает 27 284 человека.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 3 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 261 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 296 552 случая заражения коронавирусом (14,7% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело 261 952 человека (88,3%), количество летальных исходов достигло 6 055 (2%). В общей сложности в Армении провели 2 006 632 теста на коронавирус.