Суббота, 23 Октября 2021 15:12

АрмИнфо. По положению на 22 октября в организациях Министерства здравоохранения Армении вакцинировалось 88% сотрудников. Об этом на своей странице в Фейсбук министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

В частности, по ее словам, число вакцинированных работников медучреждений и клиник Минздрава достигло 16 034.

Отметим, что по положению на 17 октября с.г. в общей сложности в Армении вакцинировалось от коронавируса 588 385 человек, из коих 403 431 - получили первый компонент, и 184 954 - соответственно второй.

В Армении доступны без каких-либо ограничений антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca) и китайского (Коронавак и Синофарм) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna. Ранее сообщалось о переговорах на предмет приобретения вакцин американского производства Novavax, Johnson&Johnson и Phizer.