Суббота, 23 Октября 2021 11:55

АрмИнфо. За прошедшие сутки в стране провели 16 888 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 1 962 граждан (7,2%), при этом выздоровело 1 219 человек, скончалось - 31.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 23 октября фактическое лечение получает 26 078 человек.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 8 случаев, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 256 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 293 014 случаев заражения коронавирусом (14,8% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело 259 705 человек (88,6%), количество летальных исходов достигло 5 975 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 975 680 тестов на коронавирус.