Пятница, 22 Октября 2021 20:37

АрмИнфо.21 октября 2021 года состоялась встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Директором Регионального офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Виорелем Гуцу в формате видеоконференцсвязи.

В ходе встречи рассмотрены ключевые аспекты взаимодействия Туркменистана с ФАО. Подчеркнуто, что туркменская сторона высоко оценивает деятельность Организации и намерена развивать эффективное сотрудничество, нацеленное на использование мировых практик в области устойчивого развития сельского хозяйства и улучшение мер для поддержания продовольственной безопасности.

Стороны также обменялись мнениями касательно разработки и полноценной реализации совместных проектов и программ. Выражена готовность сторон активизировать действия для открытия представительства ФАО в Туркменистане.

В рамках встречи, Директор Регионального офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН был приглашен принять участие в Международной конференции «Политика мира и доверия - основа международной безопасности, стабильности и развития», которая состоится 12 декабря 2021 года в туркменской столице.