Пятница, 22 Октября 2021 15:01

АрмИнфо. Меморандум о взаимопонимании подписан между Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении и Министерством образования и науки Грузии.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, меморандум подписали: с армянской стороны - заместитель министра образования и науки Артур Мартиросян, с грузинской - первый заместитель министра образования и науки Екатерина Дгебуадзе.

В этом контексте напоминается, что решением премьер-министра РА, армянская делегация во главе с заместителем министра образования и науки Артуром Мартиросяном была командирована в Грузию (Тбилиси) для участия в очередном заседании рабочей группы армяно-грузинского сотрудничества в сфере образования.

Согласно меморандуму, сотрудничество будет расширено по нескольким направлениям. В частности, стороны будут способствовать обмену опытом по совершенствованию систем обучения и оценки учителей в двух странах, а Центр оценочного тестирования при МОНКС окажет поддержку в разработке банка заданий по профессиональной квалификации для учителей армянского языка и литературы в грузинских школах, состоящий из 100 вопросов.