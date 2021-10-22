Пятница, 22 Октября 2021 14:57

АрмИнфо. Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян в рамках конференции глав парламентов ПАСЕ провел отдельные встречи с Генеральным секретарем СЕ Марией Пейчинович-Бурич, главой Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт и вице-спикером Сената Франции Паскаль Грюни.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, на встрече с Генсеком СЕ спикер НС РА отметил, что в этом году исполняется 20 лет со дня вступления Армении в СЕ, подчеркнув сотрудничество с организацией и поддержку ею процесса демократических реформ в РА.

Симонян высоко оценил роль мониторинговых структур СЕ и ПАСЕ в укреплении демократии в Армении и работу, проводимую в рамках инициированных реформ.

Стороны коснулись к развязанной Азербайджаном широкомасштабной войне против Арцаха и послевоенной ситуации. Симонян подчеркнул, что Азербайджан продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц, фальсифицируя против некоторых из них уголовные дела. Глава законодательного органа отметил, что ПАСЕ должна держать эту проблему в центре внимания. Обсуждались вопросы прав человека и демократии.

На встрече с Седерфельт, Ален Симонян высоко оценил роль Парламентской ассамблеи ОБСЕ в развитии межпарламентского диалога. Председатель НС Армении подчеркнул важную роль парламентской дипломатии в современной структуре международных отношений. В контексте безопасности и прочного регионального мира, сторонами были затронуты вопросы, связанные с преднамеренным обстрелом армянского мирного населения и гражданской инфраструктуры во время боевых действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха, немедленной репатриацией военнопленных и мирных жителей, удерживаемых в Азербайджане.

Седерфельт высоко оценила досрочные парламентские выборы в Армении в июне 2021 года, добавив, что полный отчет о них будет готов в ближайшее время. Она подчеркнула важность демократии во всех избирательных и поствыборных процессах.

На встрече с Паскаль Грюни Симонян отметил, что встречи с французскими коллегами всегда отличаются теплой и дружеской атмосферой. Свидетельством искренней дружбы двух стран и народов является также поддержка, оказанная Францией и ее народом Армении и армянскому народу в прошлом году - в противодействии пандемии коронавируса и в ходе войны. В этом контексте упомянуто и принятие обеими палатами французского парламента резолюций, осуждающих азербайджано-турецкую агрессию, а также призывающих к признанию Нагорно-Карабахской Республики.

Глава законодательного органа РА подчеркнул, что Армения всегда высоко ценила весомую роль Франции как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ - единственном международно признанном формате урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Стороны коснулись межпарламентских отношений, констатировав их особую роль в развитии и обогащении политического диалога между Арменией и Францией.

Вице-спикер Сената Франции передала А.Симоняну приглашение Председателя Сената посетить Французскую Республику. Она также представила предложение Председателя Сената подписать в ближайшее время Меморандум о взаимодействии с Национальным Собранием РА. В беседе затронуто также эффективное армяно-французское парламентское сотрудничество на многосторонних площадках.