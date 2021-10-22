Пятница, 22 Октября 2021 14:53

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 18 598 тестов на коронавирус , из коих болезнь подтвердилась у 2 146 граждан (11,5%), при этом выздоровело 1 134, скончалось - 42.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 22 октября фактическое лечение получает 25 374 пациента.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 5 случаев, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 248 (0,4%).

В общей сложности в Армении провели 1 958 792 теста на коронавирус, из коих было выявлено 291 052 случая заражения коронавирусом (14,8%), при этом выздоровело 258 486 человек (88,8%), количество летальных исходов достигло 5 944 (2%).