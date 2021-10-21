Четверг, 21 Октября 2021 21:07

АрмИнфо.Дорогие друзья!

Сердечно поздравляем вас с юбилеем – 100-летием Ереванской государственной консерватории имени Комитаса.



Между нашими государствами всегда cохранялись дружественные отношения. Как отмечает глубокоуважаемый Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов «Культура и искусство – это великая вдохновляющая и воспитательная сила… Масштабные культурные акции являются значительным ресурсом дальнейшего развития межгосударственного культурного диалога».

Наши культуры имеют единые корни, что подтверждается взаимопониманием между народами Туркменистана и Армении. В годы становления и развития профессиональной академической культуры в Туркменистане представители армянского народа сыграли значительную роль. Достаточно вспомнить имена Седрака Туманяна, Григория Марковича Аракеляна, Ашота Ивановича Петросянца, Виктора Григорьевича Хирунцева, Эллу и Александра Аваковых, ныне здравствующего Николая Артемьевича Амиянца.

Сегодня наши связи становятся прочнее и контакты между преподавателями и студентами наших вузов – интенсивнее. Наше сотрудничество связано с проведением мастер-классов с участием профессоров вашей консерватории. Проведение творческих видео встреч, участие в фестивалях национальных культур и иные формы взаимообмена стали естественным фактором нашего общения.

В этот значимый для вас год желаем профессорско-преподавательскому составу и студенчеству Ереванской консерватории творческого вдохновения, успехов в исполнительской и исследовательской работе, ярких конкурсных выступлений и любви слушательской аудитории.



С уважением,

Ректор Туркменской национальной

консерватории имени М.Кулиевой,

кандидат искусствоведения

Р.Х. Амангельдыев