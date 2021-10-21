|Ректор Туркменской национальной консерватории направил Ереванской государственной консерватории поздравительное послание
|Глава МИД Армении с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии обсудили региональную безопасность
|Участие Турции в 44-дневной войне снизило доверие к НАТО: Глава МО Армении
|В Степанакерте опровергают: Вопрос о расформировании Армии обороны не стоит в повестке дня правительства Арцаха
|Глава МИД Армении и спецпредставитель генсека НАТО обсудили ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха
|Замглавы Специальной следственной службы назначен и.о. замначальника Антикоррупционного комитета
|Москва обвинила Запад в распространении дезинформации вокруг инициативы <3+3>
|Захарова: Намерены и впредь оказывать все необходимое содействие для нормализации отношений между Ереваном и Баку по всем трекам
|Вопросы дальнейшего сотрудничества между НАТО и Арменией обсудили Пашинян и Хавьер Коломина Пирис
|В Дилижане 23-24 октября в третий раз пройдет престижный международный <Саммит мыслей>
|Блок <Армения>: Ни в одной из стран-членов СЕ не было ситуации, когда оппозиционные депутаты без преодоления депутатской неприкосновенности оказались бы в неволе
|Глава МОНКС об открытии русских школ в Армении: В нашей повестке нет подобного вопроса
|25 декабря начнется зимний призыв в Вооруженные Силы Армении
|В Иране начались учения ВВС Ирана "Фадаян-е Харим-е Велаят 10"
|За сутки в Армении подтвердилось 2603 случая заражения коронавирусом
|Армения и Доминика идут на упрощение визового режима
|Симонян: Армения заинтересована в тесном межпарламентском взаимодействии с Грецией на двусторонних и многосторонних площадках
|У руководителя Инспекционного органа по охране природы и недрам Армении новый заместитель
|Пашинян сменил замминистра экономики Армении
|Иранские водители, задержанные азербайджанскими силовиками на дороге Горис-Капан, возвращены на родину
|Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана договорились в ближайшее время провести вторую часть 8-го заседания рабочей группы
|Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана встретились в Москве
|Делегация Туркменистан приняла участие в заседании Московского формата консультаций по Афганистану
|В Азербайджане теперь решили поучать МККК, как им работать
|Джон Эванс призвал предоставить больше полномочий Омбудсмену Армении
|Музыка армянских композиторов прозвучала в Лондоне
|Посол: Великобритания поддерживает формат сопредседательства МГ ОБСЕ
|Доклад Еврокомиссии: Все более агрессивная внешняя политика Турции в том числе и на Южном Кавказе продолжает противоречить приоритетам ЕС в рамках CFSP
|Впервые за сутки число заразившихся в Армении коронавирусом перешагнуло отметку в 2 тыс. случаев
|Клиенты могут приобрести товары в рассрочку более чем в 600 торговых точках - партнеров Банка ВТБ (Армения)
|Комитет Сената США по ассигнованиям рекомендовал выделить $2 млн помощи Арцаху в 2022 финансовом году
|Постоянный совет ОДКБ согласовал проект Заявления о борьбе с героизацией нацизма
|Омбудсмен Армении рассказал представителям Комитета министров СЕ о военных преступлениях Азербайджана
|ДТП на дороге Ереван-Гюмри: Шесть погибших и девять пострадавших
|Посол США выразила готовность поддержать таможенные реформы в Армении
|Спецпредставитель НАТО: Грузия играет важную роль в азербайджано-армянских связях
|Иран сообщил о возобновлении процесса выдачи туристических виз
|Азербайджан отвергает утверждения о блокировке пропускного пункта Астара для иранских грузовиков
|В Болгарии прошел большой концерт к 100-летию Арно Бабаджаняна
|Пашинян: Мы привержены политическому курсу демократических реформ: премьер-министр принял делегацию Совета Европы
|Посол РФ в Армении встретил в аэропорту <Эребуни> самолет с армянскими пленными
|Сурен Папикян встретился с начальником Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами
|Президент РА провел переговоры с группой докладчиков Комитета министров СЕ
|Пашинян: В дополнение к традиционным сферам взаимодействия с Россией необходимо искать пути дальнейшего развития
|Замминистра обороны: Процесса по демаркации и делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном не было
|Минобороны РА заверяет: Сообщение Омбудсмена об укреплении ВС Азербайджана позиций в Гегаркунике явно преувеличены
|Правительство Армении определит порядок применения средств ПВО: В парламенте одобрили законопроект о внесении дополнений в закон "О государственной границе"
|Университет Хопкинса назвал мирового лидера по распространению COVID-19
|Замминистра обороны РА: Я однозначно подтверждаю информацию, предоставленную СНБ РА относительно горы Пела
|В Армении ежедневно регистрируется свыше тысячи случаев заражения коронавирусом
|Полиция РА: Предоставление паспортов со сроком действия в два года коснется лишь владельцев документа старого образца
|В пределах Республики Армения учреждена Ереванско-Армянская епархия РПЦ
|Мгер Григорян в Москве обсудит открытие железнодорожных и автомобильных сообщений
|Мгер Григорян опровергает начало процесса демаркации границ между Арменией и Азербайджаном
|Аршак Карапетян встретился с родственниками погибших, пропавших без вести или попавших в плен военнослужащих и добровольцев
|Хавьер Коломина: НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном
|Норвегия поставит Армении партию вакцины "Модерна"
|СНБ Армении заверяет: Армянские пограничники продолжают нести службу на горе Пела
|В Армении вакцинировалось от коронавируса 588 385 человек
|Замглавы МИД Армении о ситуации в Арцахе: В Европе не должно быть "серых зон" с точки зрения защиты основных прав человека
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АрмИнфо.Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем – 100-летием Ереванской государственной консерватории имени Комитаса.
Между нашими государствами всегда cохранялись дружественные отношения. Как отмечает глубокоуважаемый Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов «Культура и искусство – это великая вдохновляющая и воспитательная сила… Масштабные культурные акции являются значительным ресурсом дальнейшего развития межгосударственного культурного диалога».
Наши культуры имеют единые корни, что подтверждается взаимопониманием между народами Туркменистана и Армении. В годы становления и развития профессиональной академической культуры в Туркменистане представители армянского народа сыграли значительную роль. Достаточно вспомнить имена Седрака Туманяна, Григория Марковича Аракеляна, Ашота Ивановича Петросянца, Виктора Григорьевича Хирунцева, Эллу и Александра Аваковых, ныне здравствующего Николая Артемьевича Амиянца.
Сегодня наши связи становятся прочнее и контакты между преподавателями и студентами наших вузов – интенсивнее. Наше сотрудничество связано с проведением мастер-классов с участием профессоров вашей консерватории. Проведение творческих видео встреч, участие в фестивалях национальных культур и иные формы взаимообмена стали естественным фактором нашего общения.
В этот значимый для вас год желаем профессорско-преподавательскому составу и студенчеству Ереванской консерватории творческого вдохновения, успехов в исполнительской и исследовательской работе, ярких конкурсных выступлений и любви слушательской аудитории.
С уважением,
Ректор Туркменской национальной
консерватории имени М.Кулиевой,
кандидат искусствоведения
Р.Х. Амангельдыев
|Ректор Туркменской национальной консерватории направил Ереванской государственной консерватории поздравительное послание
|Глава МИД Армении с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии обсудили региональную безопасность
|Участие Турции в 44-дневной войне снизило доверие к НАТО: Глава МО Армении
|В Степанакерте опровергают: Вопрос о расформировании Армии обороны не стоит в повестке дня правительства Арцаха
|Глава МИД Армении и спецпредставитель генсека НАТО обсудили ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха
|Замглавы Специальной следственной службы назначен и.о. замначальника Антикоррупционного комитета
|Москва обвинила Запад в распространении дезинформации вокруг инициативы <3+3>
|Захарова: Намерены и впредь оказывать все необходимое содействие для нормализации отношений между Ереваном и Баку по всем трекам
|Вопросы дальнейшего сотрудничества между НАТО и Арменией обсудили Пашинян и Хавьер Коломина Пирис
|В Дилижане 23-24 октября в третий раз пройдет престижный международный <Саммит мыслей>
|Блок <Армения>: Ни в одной из стран-членов СЕ не было ситуации, когда оппозиционные депутаты без преодоления депутатской неприкосновенности оказались бы в неволе
|Глава МОНКС об открытии русских школ в Армении: В нашей повестке нет подобного вопроса
|25 декабря начнется зимний призыв в Вооруженные Силы Армении
|В Иране начались учения ВВС Ирана "Фадаян-е Харим-е Велаят 10"
|За сутки в Армении подтвердилось 2603 случая заражения коронавирусом
|Армения и Доминика идут на упрощение визового режима
|Симонян: Армения заинтересована в тесном межпарламентском взаимодействии с Грецией на двусторонних и многосторонних площадках
|У руководителя Инспекционного органа по охране природы и недрам Армении новый заместитель
|Пашинян сменил замминистра экономики Армении
|Иранские водители, задержанные азербайджанскими силовиками на дороге Горис-Капан, возвращены на родину
|Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана договорились в ближайшее время провести вторую часть 8-го заседания рабочей группы
|Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана встретились в Москве
|Делегация Туркменистан приняла участие в заседании Московского формата консультаций по Афганистану
|В Азербайджане теперь решили поучать МККК, как им работать
|Джон Эванс призвал предоставить больше полномочий Омбудсмену Армении
|Музыка армянских композиторов прозвучала в Лондоне
|Посол: Великобритания поддерживает формат сопредседательства МГ ОБСЕ
|Доклад Еврокомиссии: Все более агрессивная внешняя политика Турции в том числе и на Южном Кавказе продолжает противоречить приоритетам ЕС в рамках CFSP
|Впервые за сутки число заразившихся в Армении коронавирусом перешагнуло отметку в 2 тыс. случаев
|Клиенты могут приобрести товары в рассрочку более чем в 600 торговых точках - партнеров Банка ВТБ (Армения)
|Комитет Сената США по ассигнованиям рекомендовал выделить $2 млн помощи Арцаху в 2022 финансовом году
|Постоянный совет ОДКБ согласовал проект Заявления о борьбе с героизацией нацизма
|Омбудсмен Армении рассказал представителям Комитета министров СЕ о военных преступлениях Азербайджана
|ДТП на дороге Ереван-Гюмри: Шесть погибших и девять пострадавших
|Посол США выразила готовность поддержать таможенные реформы в Армении
|Спецпредставитель НАТО: Грузия играет важную роль в азербайджано-армянских связях
|Иран сообщил о возобновлении процесса выдачи туристических виз
|Азербайджан отвергает утверждения о блокировке пропускного пункта Астара для иранских грузовиков
|В Болгарии прошел большой концерт к 100-летию Арно Бабаджаняна
|Пашинян: Мы привержены политическому курсу демократических реформ: премьер-министр принял делегацию Совета Европы
|Посол РФ в Армении встретил в аэропорту <Эребуни> самолет с армянскими пленными
|Сурен Папикян встретился с начальником Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами
|Президент РА провел переговоры с группой докладчиков Комитета министров СЕ
|Пашинян: В дополнение к традиционным сферам взаимодействия с Россией необходимо искать пути дальнейшего развития
|Замминистра обороны: Процесса по демаркации и делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном не было
|Минобороны РА заверяет: Сообщение Омбудсмена об укреплении ВС Азербайджана позиций в Гегаркунике явно преувеличены
|Правительство Армении определит порядок применения средств ПВО: В парламенте одобрили законопроект о внесении дополнений в закон "О государственной границе"
|Университет Хопкинса назвал мирового лидера по распространению COVID-19
|Замминистра обороны РА: Я однозначно подтверждаю информацию, предоставленную СНБ РА относительно горы Пела
|В Армении ежедневно регистрируется свыше тысячи случаев заражения коронавирусом
|Полиция РА: Предоставление паспортов со сроком действия в два года коснется лишь владельцев документа старого образца
|В пределах Республики Армения учреждена Ереванско-Армянская епархия РПЦ
|Мгер Григорян в Москве обсудит открытие железнодорожных и автомобильных сообщений
|Мгер Григорян опровергает начало процесса демаркации границ между Арменией и Азербайджаном
|Аршак Карапетян встретился с родственниками погибших, пропавших без вести или попавших в плен военнослужащих и добровольцев
|Хавьер Коломина: НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном
|Норвегия поставит Армении партию вакцины "Модерна"
|СНБ Армении заверяет: Армянские пограничники продолжают нести службу на горе Пела
|В Армении вакцинировалось от коронавируса 588 385 человек
|Замглавы МИД Армении о ситуации в Арцахе: В Европе не должно быть "серых зон" с точки зрения защиты основных прав человека
|Читать больше
|Взгляд из Москвы: Ситуация в которой армян Карабаха защищают от этнической чистки лишь 2000 российских миротворцев не в интересах ни Армении, ни самой России
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|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности