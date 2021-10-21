Четверг, 21 Октября 2021 18:54

АрмИнфо.Идея создания регионального консультативного механизма <3+3> была предложена президентами Азербайджана и Турции. Об этом 21 октября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя формат <3+3>.

<Я так понимаю, речь идет о формате: с одной стороны Грузия, Азербайджан, Армения плюс Россия, Турция и Иран>, - сказала она, добавив, что Россия поддержала идею, предложенную главами Азербайджана и Турции.

По ее словам, Москва исходит из того, что развитие многостороннего регионального сотрудничества абсолютно точно отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата. <И на наш взгляд запуск этого механизма способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях, урегулированию имеющихся противоречий и раскрытию экономического, транспортного и гуманитарного потенциала региона. Да, мы видим стремления ряда западных государств, в первую очередь США помешать некоторым процессам, просто вставить палки в колеса данному начинанию. Что тут греха таить, скажем прямо. И что характерно в этих попытках наши американские партнеры занимаются, увы, дезинформацией>, - отметила представитель МИД России.

По ее словам, к примеру, приписывают авторство инициативы <3+3> Москве, затевают вокруг этого очередную какую-то свою странную игру, и все это делается в какой-то русофобской атмосфере. <Но, факты говорят совершенно о другом. Да, мы поддержали этот формат, проект, механизм, но с инициативами выходили другие страны. Со своей стороны ориентируемся на скорейший запуск консультативного регионального механизма <3+3> в интересах всех его участников>, - подытожила она.