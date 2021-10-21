Четверг, 21 Октября 2021 18:52

АрмИнфо. Ситуация в зоне ответственности российского миротворческого контингента, включая и недавние инциденты обсуждалась в ходе трехсторонней встречи глав МИД Армении, Азербайджана и России в Минске 14 октября на полях СМИД СНГ.

Об этом 21 октября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь вопроса создания механизмов предупреждения инцидентов. Она напомнила, что этот вопрос является предметом регулярных контактов на уровне командования российского миротворческого контингента, генеральных штабов ВС Армении и Азербайджана. <И мы прилагаем все усилия с целью недопущения нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента>, - отметила она.

Касаясь налаживания экономических и гуманитарных связей в регионе, Захарова обратила внимание на то, что накануне в Москве состоялась очередная встреча Рабочей группы по этому вопросу на уровне вице-премьеров Армении, Азербайджана и России и констатировала, что информация об итогах уже восьмой по счеты встречи содержится на сайте правительства РФ. При этом она добавила, что за день до этого, 19 октября при посредничестве российских миротворцев из Азербайджана домой вернулись пять армянских пленников. <Приветствуем данный шаг Баку и надеемся, что процесс возвращения пленных продолжится. В общей сложности благодаря, в том числе и российскому посредничеству, с декабря 2020 года по сей день произведен обмен 122 удерживаемыми лицами. В Армению вернулось 105 человек, в Азербайджан -17. Мы намерены и впредь оказывать всё необходимое содействие для нормализации отношений между Ереваном и Баку по всем трекам>, - отметила она. Представитель российского МИД также подчеркнула, что бизнес России готов участвовать в проектах, реализуемых на территориях, перешедших Азербайджану на основе трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

На просьбу прокомментировать информацию о торпетидировании поставок грузов из Ирана в Россию через таможенные пункты Азербайджана, представитель российского МИД отметила, что Москва выступает за снижение напряженности на ирано-азербайджанской границе. <Мы убеждены, что все вопросы в отношениях этих двух близких государств должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем. А со своей стороны, предпринимаем усилия для разблокировки всех экономических и транспортных связей на Кавказе. Исходим из того, что такая работа должна учитывать, безусловно, интересы всех стран региона, включая и Ирана>, - подытожила Захарова.