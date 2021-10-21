Четверг, 21 Октября 2021 18:51

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 октября принял специального представителя генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьера Коломина Пириса.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян поздравил г-на Пириса с назначением и выразил надежду, что его визит даст возможность обсудить ситуацию в регионе Южного Кавказа, оценить возможности и проблемы партнерства Армения- НАТО. Никол Пашинян отметил, что ситуация в регионе достаточно напряженная, и Армения прилагает все усилия, чтобы с ней справиться. По словам премьер-министра РА, в регионе есть проблемы, которые ждут своего решения. <Всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта является для нас приоритетом, важно также открытие региональных коммуникаций>, - сказал премьер-министр, выразив надежду, что удастся добиться результатов по указанным направлениям.

Премьер-министр Пашинян навал важным сотрудничество с НАТО в политическом смысле, а также ознакомление с представлениями структуры о дальнейшем партнерстве.

Хавьер Коломина Пирис отметил, что НАТО придает важность продолжительному партнерству с Арменией, и целью его визита является обсуждение вопросов и возможностей дальнейшего сотрудничества с армянскими партнерами, оценка ситуации и перспектив в регионе. Пирис отметил, что НАТО высоко оценивает деятельность армянских миротворцев в Косово, которые выполняют свою миссию на высоком уровне. Спецпредставитель генсека НАТО добавил, что Организация Североатлантического договора привержена установлению и укреплению мира, стабильности на Южном Кавказе и готова внести свой вклад в решение этого вопроса в сотрудничестве со странами региона.

Премьер-министр отметил, что участие армянских миротворцев в обеспечении международной безопасности важно для Армении, и выразил уверенность, что они продолжат свою миссию наилучшим образом. Он также коснулся процессов, происходящих в южнокавказском регионе, подчеркнув, что вопрос возвращения армянских пленных, удерживаемых Баку, напрямую влияет на региональную ситуацию. Никол Пашинян выразил надежду, что в ближайшее время по этому поводу будет найдено решение.

Стороны обменялись мнениями о партнерстве и дальнейшем сотрудничестве Армения- НАТО.