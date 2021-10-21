Четверг, 21 Октября 2021 13:33

АрмИнфо. В Иране стартовали 10-е военные учения ВВС армии "Фадаян-е Харим-е Велаят" под кодовым названием "Мохаммад Расул Аллах!" на военных базах в Иране.

"Данные военные учения впервые проводится децентрализованно, с присутствием всех баз ВВС армии страны, включая базы Шахида Бабаи в Исфахане, Шахида Ясини в Бушере, Шахида Абдолкарими в Бендер-Аббасе, Вахдати в Дезфуле и Шахид Факури в Тебризе", заявил Командующий ВВС армии Ирана Хамид Вахеди.

По его словам, на первом этапе провели учения со стрельбой по воздушным целям с разной скоростью и на разных высотах, стрельбой и бомбометанием "воздух-земля" в разных условиях и с использованием собственных и модернизированных тяжелых и полутяжелых бомб, а также с использованием различных типов лазеров. Телевизионные, тепловые, радиолокационные и различные ракеты и бомбы, произведенные молодыми специалистами страны, также были использованы в учениях.

В ходе военно-воздушных учений будут отрабатываться тактические навыки; поставлена задача повысить опыт и навыки командиров, связанные с разработкой планов и контролем воздушных операций в реальной атмосфере электронного боя, оптимизации всех средств ВВС, испытания новинок в области обороны и частичной демонстрации боевого могущества ВС ИРИ, передает ИРНА.