Четверг, 21 Октября 2021 11:56

АрмИнфо. За прошедшие сутки в стране провели 14 928 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 2 603 граждан (17,4%), при этом выздоровело 827 человек, скончалось - 32.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 21 октября фактическое лечение получает 24 409 человек.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 5 случаев, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 243 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 288 906 случаев заражения коронавирусом (14,9% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело 257 352 человека (89%), количество летальных исходов достигло 5902 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 940 194 теста на коронавирус.