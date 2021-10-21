Четверг, 21 Октября 2021 11:25

АрмИнфо.Накануне конференции глав парламентов Совета Европы, спикер парламента Греции Константинос Тасулас принял Председателя НС АленаСимоняна.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, приветствуя армянского коллегу, глава греческого парламента подчеркнул важность взаимодействия законодательных органов двух стран.

Коснувшись совместных проектов, он выделил в рамках партнерства с ЕС программу Twinning. По его словам, парламенты Армении и Греции накопили успешный и образцовый опыт реализации данной программы.

Выразив благодарность за прием и приглашение принять участие в конференции, председатель НС Армении в лице своего греческого коллеги поздравил дружественный народ Греции с 200- летием национальной революции освобождения страны от Османской империи.

Стороны констатировали, что армяно-греческие межгосударственные отношения находятся на высоком уровне, подчеркнув наличие насыщенной многоплановой двусторонней повестки.

Председатель НС придал большое значение сотрудничеству между парламентами Армении и Греции, выделив роль деятельности групп дружбы.

Симонян заверил, что Армения заинтересована в тесном межпарламентском взаимодействии на двусторонних и многосторонних площадках.

На встрече также обсуждались перспективы трехстороннего сотрудничества в парламентском формате Армения-Греция-Кипр. Стороны коснулись ситуации после 44-дневной войны. В этом контексте председатель НС РАподчеркнул сбалансированную позицию Греции в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.