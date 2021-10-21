Четверг, 21 Октября 2021 11:05

АрмИнфо.Иранские водители, задержанные азербайджанскими силами на дороге Горис-Капан около месяца назад, возвращены в свою страну.

<Исходя из принципов гуманизма, взаимного уважения и добрососедства и демонстрируя добрую волю, в соответствии с соответствующим соглашением Азербайджанская Республика вернула утром 21 октября граждан Исламской Республики Иран Барзегар Хагхи Джафар Газанфар и Норози Шахроуд Хайдар в свою страну>, - об этом сообщает АПА со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Напомним, что иранские водители были задержаны на дороге Горис-Капан Сюникской области Армении азербайджанскими полицейскими за якобы перевозку товаров в Нагорный Карабах.