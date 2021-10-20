Среда, 20 Октября 2021 17:11

АрмИнфо.20 октября 2021 года в Москве, РФ состоялось заседание Московского формата консультаций по Афганистану. На заседании приняли участие представители более 10-ти стран, включая делегацию афганского правительства.

В нынешнем форуме в Москве туркменская делегация приняла участие во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана В.Хаджиевым.

В рамках встречи с обращением к участникам выступил Министр иностранных дел Российской Федерации С.Лавров.

В ходе нынешнего многостороннего диалога участниками были затронуты актуальные вопросы, касающиеся консолидации усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в Афганистане, а также обеспечение инклюзивных условий развития в данной стране.

В ходе своего выступления глава делегации Туркменистана отметил, что регулярные встречи в таких форматах способствуют выработке новых подходов и консолидированных решений, нацеленных на обеспечение стабильности на афганской земле и за его пределами.

В данном контексте, выражена целесообразность активизации двусторонних и многосторонних контактов с афганской стороной для обсуждения, обмена мнениями и конечном итоге безотлагательного решения насущных вопросов взаимодействия.

Также в рамках заседания особое внимание уделено возможностям выработки взаимоприемлемого подхода к сотрудничеству с международными организациями и финансовыми институтами в контексте их участия в реализации трансафганских энергетических, транспортных и индустриальных коридоров.

В.Хаджиев отметил, что Туркменистан, как соседнее государство, глубоко заинтересован в политической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии и единстве афганского народа, решении противоречий мирными, политико-дипломатическими средствами.