Среда, 20 Октября 2021 17:07

АрмИнфо. В Лондоне, в общине Кенсингтон, в церкви Святого Кутберта, 16 октября, состоялся концерт и выставка, посвященные юбилейным датам великих армянских композиторов - Александра Спендиаряна и Арно Бабаджаняна.

Мероприятие удалось реализовать усилиями художественного руководителя хора <Клинген> и Ассоциации культуры, дирижера Сипана Олаха под эгидой Посольства Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

В концерте приняли участие всемирно известные музыканты, в частности пианисты - Юлия Чаплина (Россия), Ставрос Дритсас (Греция), Мари Палазян (Ливан-Англия); солисты - сопрано Андриана Йорданова (Мальта), меццо-сопрано Хелен Ротшель (Англия), сопрано Айарпи Егикян (Армения- Англия); скрипка Ани Бадикян (Англия-Армения); хор <Клинген> и Камерный оркестр под руководством дирижера Сипана Олаха.

В ходе концерта английская публика услышала множество произведений Спендиаряна и Бабаджаняна. Примечательно, что симфоническое произведение Спендиаряна <Ереванские этюды> впервые прозвучало в Великобритании в обработке для камерного оркестра.

Стоит также отметить, что Сипан Олах выступал на концерте и в качестве солиста (тенор) и пианиста. Кстати, этот концерт положил начало созданию камерного оркестра <Клинген>. Концерт стал первым выступлением оркестра.

Согласно сообщению министерства образования, науки, культуры и спорта, на мероприятии была представлена также экспозиция работ известных английских художников армянского происхождения Леони Пиларта и Анны Вирабян, посвященных музыкальному наследию великих армянских композиторов.