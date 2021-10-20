Среда, 20 Октября 2021 16:25

АрмИнфо. Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян на встрече с послом Великобритании в нашей стране Джоном Патриком Галлахером выразил благодарность за неизменную поддержку Соединенным Королевством демократических реформ в Армении, укреплению верховенства закона и борьбы с коррупцией.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники обменялись мнениями по вопросам армяно-британской двусторонней повестки, выделив в качестве перспективных направлений сотрудничества сферы торговли, науки, высоких технологий, туризма.

Стороны также обсудили проведение 26-го Саммита Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), который состоится в Глазго (Великобритания) в ноябре этого года, а также вопросы, связанные с участием армянской стороны. В этом контексте собеседники указали на важность координации и консолидации усилий государств в борьбе с изменением климата.

Касаясь вопросов региональной безопасности и стабильности, Мирзоян подчеркнул необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В свою очередь Галлахер отметил, что Великобритания поддерживает формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Глава МИД РА также подчеркнул необходимость беспрепятственного доступа международных организаций для осуществления гуманитарной миссии в Арцахе