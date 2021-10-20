Среда, 20 Октября 2021 11:29

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении провели 15 065 тестов на коронавирус , из коих болезнь подтвердилась у 2 066 граждан (13,7%), при этом выздоровело 704, скончалось - 28.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 20 октября фактическое лечение получает 22 670 пациентов.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 3 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 238 (0,4%).

В общей сложности в Армении провели 1 925 266 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 286 303 случая заражения коронавирусом (14,8%), при этом выздоровело 256 525 человек (89,6%), количество летальных исходов достигло 5870 (2%)