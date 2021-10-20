Среда, 20 Октября 2021 11:26

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения), занимая лидирующие позиции на рынке кредитования в рассрочку, предоставляет клиентам возможность приобрести в кредит необходимые товары и услуги более чем в 600 точках - партнеров Банка, тем самым, позволив им совершать необходимую покупку сейчас, выплачивая за товары/услуги в течении последующих месяцев.

Клиенты, через широкую партнерскую сеть Банка по всей территории Армении, могут за считанные минуты купить необходимые потребительские товары: мебель, бытовую или компьютерную технику, сотовые телефоны, строительные материалы, автозапчасти, спорт товары, музыкальные инструменты и многое другое.

Банк предоставляет клиентам также возможность приобрести в рассрочку услуги в самых различных сферах: турпакеты, авиабилеты, услуги в сфере гостиничного бизнеса, стоматологические услуги, ежемесячный абонемент в спортивно - оздоровительные комплексы, услуги эстетической хирургии и многое другое.

Оформить кредит в рассрочку можно также онлайн, выбрав на сайте партнера необходимый товар и моментально оформив заявку на кредит в рассрочку без необходимости посещения Банка или торговой точки.

Кредит выдается на сумму от 30 тыс. драмов РА до 1.5 млн. драмов РА с годовой процентной ставкой от 0% до 21.5% (эффективная процентная ставка 18.7%-24%), со сроком действия кредита от 3-х до 60 месяцев.

Кредитом в рассрочку Банка могут воспользоваться клиенты до 70 лет на основании справки, подтверждающей ежемесячный доход.

Подробную информацию о продукте можно получить на официальном сайте Банка ВТБ (Армения) по ссылке: https://www.vtb.am/ru/credits/installments/kreditovanie-v-rassrochku/, в филиалах и в точках партнерской сети Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.