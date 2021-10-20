Среда, 20 Октября 2021 11:13

АрмИнфо.Защитник прав человека (ЗПЧ) РА Арман Татоян провел встречу с группу докладчиков высокого уровня по вопросам демократии Комитета министров Совета Европы во главе с главой делегации, постоянным представителем Швеции при СЕ, послом Мартином Энбергом. На встрече присутствовал постоянный представитель РА при Совете Европы Паруйр Оганесян.

Как сообщает офис Омбудсмена, Арман Татоян вместе с правозащитницей Сирануш Саакян представили доказательства военных преступлений и пыток.

Защитник прав человека представил факты военных преступлений, совершенные Вооруженными силами Азербайджана во время войны в Арцахе в ноябре-декабре 2020 года. Он отметил, что азербайджанские вооруженные нападения сопровождались бесчеловечным и жестоким обращением, обезглавливанием и пытками как военнопленных, так и мирных пленных.

Арман Татоян представил доказательства того, что армянофобия в Азербайджане находится в замкнутом цикле и генерируется азербайджанскими властями, в том числе и на высшими уровне, а затем широко используется и почти таким же образом, поощряется культурными, спортивными и другими общественными деятелями, удостаиваясь общественной похвалы, зачастую делая своей мишенью детей.

ЗПЧ Армении также предоставил информацию о фактах нарушения властями Азербайджана прав приграничных жителей РА. Он отметил, что вопросы, связанные с государственной границей РА, следует рассматривать в контексте прав человека, чтобы они не отодвигались на второй план, не ограничивали возможности государства по защите этих прав.

Омбудсмен Армении уточнил, что в результате незаконных действий Азербайджана люди были лишены домов, земель и пастбищ, принадлежавших им еще в советские времена, в результате чего возникли не только социальные, но и серьезные проблемы с безопасностью.

Незаконное присутствие азербайджанских вооруженных сил на суверенной территории Республики Армения, например, на озере "Сев", вызвало серьезные проблемы с безопасностью для близлежащих населенных пунктов, поскольку они становятся мишенями и азербайджанские военные открывают огонь.

Кроме того, большинство людей не могут заниматься животноводством, которое является источником дохода для их семей, а в Гегаркуникской и Сюникской областях граждане не могут содержать крупный и мелкий рогатый скот на фермах близ пастбищ, выпасать их или отправлять на водопой. Доступность водных ресурсов находится под угрозой не только в Сюникской, но и в Гегаркуникской областях. Более того, ряд сел лишены воды.

Арман Татоян подчеркнул, что лишь демаркация границы с Азербайджаном, без отвода азербайджанских военных и создания зоны безопасности, устранения их знаков и камер на дорогах РА не только не обеспечит права граждан Армении и особенно жителей приграничья, но вызовет новые нарушения прав и новую напряженность.

В ходе встречи Арман Татоян и Сирануш Саакян подробно говорили о срочности возвращения армянских пленных, содержащихся в Азербайджане, отметив, что представление их как "террористов" или "диверсантов" грубо нарушает международные требования.

Сирануш Саакян отметила, что все военнослужащие армянской стороны и гражданские лица в статусе пленных должны быть немедленно освобождены, возвращены на родину без каких-либо политических или иных предусловий, а власти Азербайджана искусственно затягивают этот процесс, политизируя права пленников и их семьи, причиняя им страдания и вызывая напряженность в обществе.

Арман Татоян и Сирануш Саакян отметили, что нарушения будут продолжаться до тех пор, пока азербайджанская сторона не будет привлечена к ответственности за военные преступления.