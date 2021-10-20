Среда, 20 Октября 2021 11:12

АрмИнфо.Председатель Комитета государственных доходов (КГД) Армении Рустам Бадасян принял посла Соединенных Штатов Америки в РА Линн Трейси.

Как сообщает пресс-служба КГД, Рустам Бадасян представил послу повестку реформ ведомства на ближайшие годы, подчеркнув важность модернизации пограничных таможенных пунктов пропуска, осуществление таможенных процедур на электронной площадке. Он коснулся также видения по переподготовке таможенных служащих и разработки новых критериев их отбора.

Глава КГД высоко оценил содействие правительства США в области таможенного и налогового администрирования, оказываемое на протяжении многих лет.

Посол США Линн Трейси выразила готовность оказывать действенную поддержку реализации всех реформ, представляющих взаимный интерес.