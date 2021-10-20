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АрмИнфо.Председатель Комитета государственных доходов (КГД) Армении Рустам Бадасян принял посла Соединенных Штатов Америки в РА Линн Трейси.
Как сообщает пресс-служба КГД, Рустам Бадасян представил послу повестку реформ ведомства на ближайшие годы, подчеркнув важность модернизации пограничных таможенных пунктов пропуска, осуществление таможенных процедур на электронной площадке. Он коснулся также видения по переподготовке таможенных служащих и разработки новых критериев их отбора.
Глава КГД высоко оценил содействие правительства США в области таможенного и налогового администрирования, оказываемое на протяжении многих лет.
Посол США Линн Трейси выразила готовность оказывать действенную поддержку реализации всех реформ, представляющих взаимный интерес.
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|Посол США выразила готовность поддержать таможенные реформы в Армении
|Спецпредставитель НАТО: Грузия играет важную роль в азербайджано-армянских связях
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|Пашинян: Мы привержены политическому курсу демократических реформ: премьер-министр принял делегацию Совета Европы
|Посол РФ в Армении встретил в аэропорту <Эребуни> самолет с армянскими пленными
|Сурен Папикян встретился с начальником Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами
|Президент РА провел переговоры с группой докладчиков Комитета министров СЕ
|Пашинян: В дополнение к традиционным сферам взаимодействия с Россией необходимо искать пути дальнейшего развития
|Замминистра обороны: Процесса по демаркации и делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном не было
|Минобороны РА заверяет: Сообщение Омбудсмена об укреплении ВС Азербайджана позиций в Гегаркунике явно преувеличены
|Правительство Армении определит порядок применения средств ПВО: В парламенте одобрили законопроект о внесении дополнений в закон "О государственной границе"
|Университет Хопкинса назвал мирового лидера по распространению COVID-19
|Замминистра обороны РА: Я однозначно подтверждаю информацию, предоставленную СНБ РА относительно горы Пела
|В Армении ежедневно регистрируется свыше тысячи случаев заражения коронавирусом
|Полиция РА: Предоставление паспортов со сроком действия в два года коснется лишь владельцев документа старого образца
|В пределах Республики Армения учреждена Ереванско-Армянская епархия РПЦ
|Мгер Григорян в Москве обсудит открытие железнодорожных и автомобильных сообщений
|Мгер Григорян опровергает начало процесса демаркации границ между Арменией и Азербайджаном
|Аршак Карапетян встретился с родственниками погибших, пропавших без вести или попавших в плен военнослужащих и добровольцев
|Хавьер Коломина: НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном
|Норвегия поставит Армении партию вакцины "Модерна"
|СНБ Армении заверяет: Армянские пограничники продолжают нести службу на горе Пела
|В Армении вакцинировалось от коронавируса 588 385 человек
|Замглавы МИД Армении о ситуации в Арцахе: В Европе не должно быть "серых зон" с точки зрения защиты основных прав человека
|В Масисе открыта страусиная ферма (Видео)
|Помощник генсека НАТО по иностранным делам и политике безопасности проводит встречи в Баку
|Посол Франции и спикер парламента Армении обсудили Нагорный Карабах
|Глава Пентагона прокомментировал возможное участие Грузии в инициативе "3+3" на Южном Кавказе
|Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу после Баку посетит Ереван и Тбилиси
|Совет ЕС обсудит усиление программы "Восточное партнерство"
|Оппозиционер: Эпоха мира или мирной сдачи территорий Армении?
|В Армении за сутки выявлено 1192 случая заражения коронавирусом
|Уволен замглавы Специальной следственной службы
|Путин направил приветствие участникам Восьмого российско-армянского межрегионального форума
|В Ереване открылась выставка "Армения-Франция: культурный диалог"
|Испания планирует открыть дипломатическое представительство в Армении
|Тойво Клаар вновь отправился в страны Южного Кавказа
|У премьер-министра Армении обсудили усиление противоэпидемиологических мер и расширение вакцинации
|Кандидаты от правящей силы проиграли на выборах в ОМС в Гюмри, Горисе и Мегри
|Омбудсмен Армении сообщает об активности ВС Азербайджана в Гегаркуникской области РА
|Москва: Грузия пока официально не отреагировала на предложение по созданию формата "3+3" по Закавказью
|Тегеран решительно отверг утверждения Алиева о причастности Ирана к организации наркотрафика через Кавказ
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