Среда, 20 Октября 2021 11:10

АрмИнфо. Иран возобновит выдачу туристических виз, прерванную из-за пандемии коронавируса с 23 октября, заявил министр туризма, культурного наследия и ремесел Эзатолла Заргами.

"Выдача туристических виз для иностранных путешественников, въезжающих сухопутным или воздушным транспортом, будет возобновлена, начиная с месяца абан (по иранскому календарю, соответствует периоду с 23 октября по 21 ноября)", - сказал министр, передает ИРНА.

Иран прекратил выдачу виз иностранным туристам в начале весны 2020 года. Это решение было принято на фоне сообщений об ускорении темпов вакцинации в стране. На текущий момент в Иране вакцинированы более 75 млн человек, из которых порядка 49 млн получили одну дозу препарата, а свыше 26 млн - две дозы.