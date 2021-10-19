Вторник, 19 Октября 2021 21:44

АрмИнфо. В столице Болгарии, городе София, состоялся большой концерт по случаю 100-летия великого армянского композитора Арно Бабаджаняна.

Желание представить болгарской публике музыку Бабаджаняна - выразил солист, баритон Новосибирского Государственного академического театра оперы и балета Карен Мовсесян, который прибыл в Софию по приглашению руководителя болгарского представительства фонда AGBU Сони Авакян-Бедросян.

Под аккомпанемент Камерного оркестра, которым руководил дирижер Левон Манукян, Мовсесян исполнил любимые бабаджаняновские песни, донося болгарской публике в привычной для себя манере и динамике энергетику композитора. Концерт посетили главы диппредставительств Армении в Болгарии и Болгарии в Армении. По приглашению Посольства Армении, на концерте присутствовали также высокие дипломаты целого ряда стран, в том числе, России.

Напомним, что в 2021 году Фонд памяти Арно Бабаджаняна организовал большую серию знаковых концертов, посвященных 100-летию великого композитора.

Отметим, что активно сотрудничая с Фондом памяти Арно Бабаджаняна, Карен Мовсесян, концертируя в России и за её пределами, успешно пропагандирует творческое наследие композитора. В связи с чем в 2009 году Фонд памяти Народного артиста СССР, композитора Арно Бабаджаняна предоставил Мовсесяну официальные права на исполнение и запись всех песен и дуэтов, написанных Арно Бабаджаняном.