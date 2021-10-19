Вторник, 19 Октября 2021 21:42

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня руководителя группы докладчиков Комитета министров Совета Европы (СЕ) по вопросам демократии, постоянного представителя Швеции при СЕ Мартена Энберга и возглавляемую им делегацию.

В составе делегации были послы Франции, России, Швейцарии, Финляндии, Эстонии, Андорры, Исландии в Совете Европы и представители секретариата СЕ. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Приветствуя делегацию СЕ, премьер-министр отметил: "Совет Европы является одним из наших самых важных партнеров в области демократии с 2000 года и сопровождает нас практически на пути всех наших реформ. Думаю, в это непростое, особенно в плане демократии, время у нас есть конкретные достижения и здесь это особенно важно подчеркнуть. С первых дней нашего членства в Совете Европы до 2018 года постоянно фиксировались кажущиеся непреодолимыми проблемы относительно качества выборов, достоверности официальных результатов, но, по сути, мы можем констатировать, что эта проблема преодолена.

Хочу также подчеркнуть, что впервые в истории Армении выборы использовались как инструмент для преодоления внутриполитического кризиса, тогда как в прошлом выборы всегда были скорее причиной внутреннего политического кризиса и разногласий. Мы привержены политическому курсу демократических реформ, мы продолжим этот курс и рады, что на этом пути мы можем рассчитывать на поддержку Совета Европы".

Мартен Энберг от имени делегации поблагодарил премьер-министра за высокую оценку, подчеркнув, что Совет Европы придает большое значение партнерству с Арменией. Он отметил, что делегация провела эффективные обсуждения с армянскими коллегами и в ходе обмена мнениями зафиксированы приоритеты, которые важны для эффективной реализации Плана действий Армения- ЕС на 2019-2022 гг.

По просьбе представителей делегации Совета Европы премьер-министр представил подробности демократической повестки Армении, рассказав о реформах в антикоррупционной, избирательной, судебной, пенитенциарной и других отраслях, а также в сфере свободы слова. Никол Пашинян подчеркнул, что текущие результаты показывают, что в результате инициированных правительством реформ удалось создать эффективные механизмы контроля в указанных направлениях. Этот процесс продолжается.

В ходе встречи премьер-министр в формате вопросов-ответов затронул ряд интересующих членов делегации Совета Европы вопросов, которые касались преодоления последствий развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха войны, решения гуманитарных вопросов, сохранения мира и стабильности в регионе, возобновления переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, а также демократического развития Армении, важности реформ в сфере образования, защиты прав человека, укрепления верховенства закона, предотвращения семейного насилия, стимуляции сотрудничества между государством и гражданским обществом, совершенствования парламентской системы правления и т.д.

Руководитель группы докладчиков Комитета министров Совета Европы Мартен Энберг поблагодарил премьер-министра Пашиняна за подробные ответы, отметив, что свидетельствующие о демократическом прогрессе Армении работы будут представлены в ходе запланированного на январь 2022 года обсуждения Плана действий Армения-ЕС на 2019-2022 гг.