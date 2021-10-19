Вторник, 19 Октября 2021 17:22

АрмИнфо. В дополнение к традиционным сферам взаимодействия, Армении и России необходимо искать пути дальнейшего развития сотрудничества в сферах высоких технологий, инноваций и наукоемких секторов экономики. Об этом говорится в послании премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна участникам VIII Межрегионального армяно-российского форума.

В частности, он отметил, что межрегиональные форумы, которые имеют уже десятилетнюю историю, стали одним из важных институтов сотрудничества в рамках налаженных между странами союзнических отношений.

В этом контексте Пашинян заметил, что армяно-российское межрегиональное сотрудничество имеет широкую географию, охватывая почти все области Армении и административные единицы, расположенные в самых разных уголках Российской Федерации, в том числе Ленинградскую и Оренбургскую, Ярославскую и Омскую, Ульяновскую и Архангельскую, Ростовскую и Вологодскую области.

<Российская Федерация не только играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности в нашем регионе, но и занимает ключевое место в экономике нашей страны. Россия - основный торговый партнер Армении. Россия также является лидером по инвестициям в Армению и играет исключительную роль в развитии инфраструктуры нашей страны>, - сказал он. Среди последних инвестиций премьер-министр особо выделил реализацию технологического трансфера для выпуска вакцины <Спутник Лайт>.

При этом глава правительства Армении придал важность совершенствованию экономических отношений, дальнейшему сближению и взаимной интеграции экономик, что должно основываться на свободном движении товаров, услуг, рабочей силы и капитала. В этом контексте Пашинян подчеркнул, что Евразийский экономический союз служит этой стратегической цели. <Мы заинтересованы в укреплении этой структуры и совершенствовании ее институтов. Очевидна также необходимость диверсификации наших экономических связей. Убежден, что сегодняшнее мероприятие - один из инструментов, который наилучшим образом служит достижению вышеуказанных целей>, - заключил он.