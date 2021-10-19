Вторник, 19 Октября 2021 17:13

АрмИнфо.В Минобороны Армении отреагировали на сообщение Защитника прав человека о том, что вторгшиеся на территорию РА вооруженные силы Азербайджана готовятся к зиме и укрепляют свои позиции на суверенной армянской территории.

Так, в заявлении МО РА, в частности говорится: "Защитник прав человека РА сделал запись, в которой есть ссылка на то, что представителями Вооруженных сил Азербайджана, которые в мае текущего года вторглись на некоторые участки Гегаркуникской области РА, проводят фортификационные и иные работы в указанных районах. В этом сообщении есть ряд неточностей, а также утверждения, оторванные от реальности".

В Минобороны уточнили, что в записи Омбудсмена говорится, что "азербайджанские вооруженные силы, вторгшиеся в Гегаркуникскую область РА, построили большие укрытия, накопили большое количество дров и забетонировали дороги, ведущие к своим позициям. Их активность в последнее время резко возросла. Более того, они продолжают строить новые дороги, увеличивать количество военнослужащих и вооружений на позициях. Постоянно ведутся активные инженерные работы по усилению позиций".

"Эти утверждения в сообщении Омбудсмена РА явно преувеличены, так как Вооруженные силы Азербайджана не проводят активных инженерных работ, не строят больших укрытий или новых дорог. Более того, их попытки вести такую работу успешно пресекаются Вооруженными силами РА. Что касается заявления об увеличении численности азербайджанских военнослужащих, то следует отметить, что все передвижение азербайджанских военнослужащих контролируется подразделениями ВС Армении, в последнее время такого процесса не наблюдается", - добавили в Минобороны РА, в этом ключе призвав при публикации подобных сообщений, имеющих чувствительность для армянского общества, фактические данные уточнять у оборонного ведомства. В заключение в МО РА заявили о готовности к самому тесному сотрудничеству с аппаратом Омбудсмена.