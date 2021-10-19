Вторник, 19 Октября 2021 16:45

АрмИнфо. 16 октября 2021 года в Посольстве Казахстана состоялась встреча с армянским ученым, тюркологом, профессором, заведующим кафедрой тюркологии Ереванского государственного университета Александром Сафаряном и преподавателем, аспирантом Российско-Армянского университета Арманом Сафаряном.

В ходе встречи им были вручены благодарственные письма председателя Комитета международной информации МИД РК и президента Клуба главных редакторов Казахстана за участие в международном конкурсе "Казахстан глазами зарубежных СМИ".

Во время встречи было отмечено, что Александр Сафарян и Арман Сафарян вносят большой вклад в дальнейшее развитие и укрепление культурно-гуманитарного и научного сотрудничества между Казахстаном и Арменией.