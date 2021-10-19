Вторник, 19 Октября 2021 16:38

АрмИнфо. Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19 на миллион жителей, свидетельствует исследование, проведенное Университетом Джонса Хопкинса (США), передает РИА Новости.

Информацию по стране опубликовал на странице в Facebook главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.



«Мировые антирекорды», — написал он, прикрепив скриншот данных университета.



Согласно им, республика на 17 октября лидирует с показателем 7679,97 случая заражения коронавирусной инфекцией на миллион населения в неделю. За ней следуют Барбадос (7125,28 cлучая) и Грузия (7106,18).

В Латвии ежесуточно регистрируют более 2000 новых пациентов при населении в 1,8 миллиона человек. В стране действует режим чрезвычайной ситуации. В понедельник по инициативе премьера Кришьяниса Кариньша созвано экстренное заседание Совета по кризисному управлению, на котором рассмотрят дополнительные ограничения.