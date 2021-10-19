Вторник, 19 Октября 2021 14:11

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 12 933 теста на коронавирус , из коих болезнь подтвердилась у 1 054 граждан (8,1%), при этом выздоровело 889, скончалось - 37.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 19 октября фактическое лечение получает 21 339 пациентов.

Кроме того, за вчерашний день был зарегистрирован случай, когда у пациента диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 235 (0,4%).

В общей сложности в Армении провели 1 910 201 тест на коронавирус, из коих было выявлено 284 237 случаев заражения коронавирусом

(14,8%), при этом выздоровело 255 821 человек (90%), количество летальных исходов достигло 5842 (2%).