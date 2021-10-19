Вторник, 19 Октября 2021 14:10

АрмИнфо. Предоставление паспортов со сроком действия в два года коснется лишь владельцев паспортов старого образца. Об этом заявила начальник юридического отдела паспортно-визовой службы РА Ирина Мкртчян, комментируя одобренное правительством РА постановления, согласно которому срок действия паспортов граждан Армении может быть ограничен двумя годами вместо прежних десяти лет.

По ее заверению, в СМИ много спекуляций по вопросу изменения сроков действительности действующих паспортов. "Хотела бы отметить, что речь идет только о решении правительства номер 821 от 25 декабря 1998 года по части паспортов старого образца, а не биометрических паспортов, которые были выданы сроком на 10 лет. Они будут выдаваться также на 10 лет. И здесь не может идти речь об ограничении прав граждан Армении на путешествия или передвижение", - отметила она, добавив, что еще в 2012 году были ведены в оборот новые биометрические паспорта и идентификационные карты. По ее словам, было принято решение полностью отказаться от паспортов старого образца и внедрить систему биометрических паспортов, в связи с чем, в период с 2013 по 2016 года, гражданам РА перестали выдаваться паспорта старого образца.

"Однако, в 2017 году начали выдаваться паспорта старых образцов из-за завершения контракта с польской компанией PWPW, предоставляющей эти услуги и не завершения проекта по полному переходу на систему биометрических паспортов. Для того, чтобы не препятствовать реализации прав граждан РА, было принято решение продолжить выдачу паспортов старого образца", - сказал Мкртчян, добавив, что правительство РА сегодня в спешном порядке предпринимает активные действия по внедрению биометрической системы с обеспечением всех международных стандартов и безопасности. По ее словам, это также исходит из обязательств, взятых Арменией в рамках соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.

Касаясь поправки по части изменения возраста обмена паспорт лицом вместо прежних 18 лет на 19 лет, Мкртчян отметила, что это обусловлено теми проблемами, с которыми граждане РА сталкиваются за рубежом при получении образования, лечения или при участии в международных спортивных мероприятиях, и это позволит беспрепятственную реализацию гражданином РА своих прав.

Касаясь поправки по части заполнения графы "место рождения" в паспорте, Мкртчян заверила, что цель новшества - обеспечение основополагающих прав и свобод человека. "Так, в настоящее время в паспорте гражданина РА (идентификационной карте) в графе "место рождения" указывается государство, на территории которого родился гражданин, и нет четких требований об указании города или населенного пункта. Такой подход, вызывает проблемы в тех случаях, когда местом рождения гражданина является государство, не признанное Республикой Армения, или международно спорная территория. Согласно нововведению, по желанию гражданина уже можно будет указать место рождения (село, город, область). Этой регуляцией будет обеспечена реализация права этих лиц. И здесь спекуляции неуместны", - отметила она.

Ранее, правительство РА одобрило проект постановления о внесении поправок в законы "О паспорте гражданина РА" и "Об идентификационных картах", в числе которых выше указанные вопросы.

Заметим также, что депутат от оппозиционного блока "Армения" (Айастан), бывший вице-премьер Армен Геворкян касаясь поправки о сокращении сроков действия паспортов граждан РА до двух лет, озвучил ряд вопросов, на которые, по его мнению, потребуются логические и аргументированные ответы:

"1. Не ограничит ли такое решение, в случае его принятия, право граждан на свободное передвижение, и тем самым, не противоречит ли оно соответствующим нормам Конституции?

2. Насколько такая инициатива будет способствовать точному и реалистичному составлению списка избирателей, не помешает ли она реализации избирательного права граждан Республики Армения?

3. В какой степени данный проект фискально повлияет на госбюджет? Будет ли государство взимать плату за каждый новый двухлетний срок?

4. Учтены ли все организационные и технические аспекты реализации подобного решения? Означает ли это, что каждые два года огромное количество людей будет иметь дело с государством, стоять в очередях, и оформлять документы? Будут ли эти процессы осуществляться в электронном виде, автоматически или нет?

5. Как такое решение повлияет на качество и объем процесса получения второго гражданства - Армении, нашими соотечественниками из других стран?

6. Будет ли это решение способствовать эффективному диалогу между Арменией и ЕС по либерализации визового режима?

7. Будет ли это решение противоречить нормам и логике ЕАЭС по части свободного передвижения рабочей силы?

8. Чем обусловлена необходимость такой инициативы?".