Вторник, 19 Октября 2021 14:04

АрмИнфо. В пределах Республики Армения учреждена Ереванско-Армянская епархия РПЦ. Согласно пресс-службе РПЦ, решение об этом 15 октября 2021 года приняли члены Священного Синода Русской Православной Церкви.

"Решением Священного Синода кафедра архиерея новой епархии будет в городе Ереване. Преосвященным Ереванским и Армянским определено быть архиепископу Клинскому Леониду, при этом за ним сохраняется должность заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата", - говорится в сообщении.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда подчеркнул, что решение об образовании кафедры "в духе братского диалога" обсуждалось с верховным патриархом и католикосом всех армян Гарегином II (глава Армянской апостольской церкви, каноническая территория которой распространяется на Армению).