Вторник, 19 Октября 2021 13:59

АрмИнфо. Впечатление о том, что начался процесс демаркации границ между Арменией и Азербайджаном - ложное. Советую следить за официальной информацией.

Об этом заявил журналистам вице-премьер Мгер Григорян 19 октября на полях 8-го армяно-российского межрегионального форума, комментируя информацию азербайджанских СМИ о том, что высота пела в Капане перешла под контроль Азербайджана в результате делимитации и демаркации границ.

"На данный момент изучаются все документы, но на уровне контактов процесса демаркации и делимитации нет", - отметил вице-премьер.

По словам Григоряна, прежде чем приступить к процессу, необходимо изучить всю правовую базу, связанную с границами. При этом ту правовую базу, в которой присутствует согласие, подпись двух стран, указал он. "Лишь после этого будет возможно говорить о картах, поскольку карты - всего лишь схемы. Под картами должны быть правовые основы, над которыми мы работаем - изучаем, обобщаем. После анализа можно будет говорить о картах с целью реализации каких-либо процессов", - сказал он.

При этом, как подчеркнул вице-премьер, есть множество проблем, которые достаточно осложняют процессы. "Если взять по отдельности, то процессы могут иметь определенную логику реализации, но общая атмосфера должна быть намного лучше", - сказал Григорян, имея в виду в том числе незаконное вторжение азербайджанских вооруженных сил в Армению в мае 2021 года, а также проблему невозвращения армянских пленных Азербайджаном.

Отметим, что в субботу депутат от блока "Айастан" Анна Григорян сообщила о том, что власти Армении собираются передать под полный контроль Азербайджана гору Пела, из- за чего жители нескольких сёл Капанского района окажутся под прямым прицелом азербайджанских ВС. 18 октября глава общины Капан Геворг Парсян сообщил армянским СМИ, что гора полностью перешла под контроль Азербайджана, в результате чего была перекрыта дорога, также обсуживающая и жителей прилегающих сел. Он также отметил, что договоренность о сдаче высоты была достигнута еще зимой 2021 года, хотя даже по гугл картам, большая часть высоты находится на территории РА. Тем не менее, СНБ Армении выступила с заявлением, в котором опровергла данную информацию, заявив, что армянские пограничники продолжают нести службу на горе Пела. "В районе под названием гора пела в Сюникской области не было позиционных изменений. Пограничные войска СНБ РА продолжают осуществлять службу на данном участке госграницы", - отмечалось в сообщении СНБ РА.