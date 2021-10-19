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 Вторник, 19 Октября 2021 09:54
Марианна Мкртчян

Аршак Карапетян встретился с родственниками погибших, пропавших без вести или попавших в плен военнослужащих и добровольцев

Аршак Карапетян встретился с родственниками погибших, пропавших без вести или попавших в плен военнослужащих и добровольцев

АрмИнфо. Министр обороны Армении Аршак Карапетян встретился с родственниками погибших, пропавших без вести или попавших в плен военнослужащих и добровольцев в ходе 44-дневной войны.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РА, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся поиска пропавших без вести военнослужащих, а также благоустройства могил погибших.

Министр обороны РА ознакомился с поднятыми участниками встречи проблемами и озабоченностями, ответил на  их вопросы. Карапетян заверил, что указанные проблемы находятся в центре непосредственного внимания как его, так и премьер-министра страны и всего правительства, и руководителям ответственных подразделений для их решения даны четкие поручения.


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