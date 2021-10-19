Вторник, 19 Октября 2021 09:54

АрмИнфо. Министр обороны Армении Аршак Карапетян встретился с родственниками погибших, пропавших без вести или попавших в плен военнослужащих и добровольцев в ходе 44-дневной войны.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РА, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся поиска пропавших без вести военнослужащих, а также благоустройства могил погибших.

Министр обороны РА ознакомился с поднятыми участниками встречи проблемами и озабоченностями, ответил на их вопросы. Карапетян заверил, что указанные проблемы находятся в центре непосредственного внимания как его, так и премьер-министра страны и всего правительства, и руководителям ответственных подразделений для их решения даны четкие поручения.