Вторник, 19 Октября 2021 09:53

АрмИнфо.Министр иностранных дел АР Джейхун Байрамов на встрече с делегацией во главе со специальным представителем НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломина отметил, что Баку разделяет взаимовыгодные партнерские отношения с Североатлантическим альянсом.

Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу МИД АР, Байрамов подчеркнув, что Азербайджан является надежным партнером НАТО, озвучил общие ценности в обеспечении международной безопасности и, в частности, участие азербайджанских миротворцев в операциях НАТО. До сведения противоположной стороны было доведено, что в совместных заявлениях, принятых по итогам саммита НАТО по урегулированию "бывшего" нагорно-карабахского конфликта, азербайджанской стороной высоко оценена позиция поддержки суверенитета и территориальной целостности стран-партнеров.

Байрамов представил специальному представителю НАТО подробную информацию о текущей ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, осуществляемых в настоящее время правительством Азербайджана на территориях, перешедших под азербайджанский контроль, а также об очистке территорий от мин, работах, проводимых Азербайджаном в связи с выполнением трехсторонних заявлений. До сведения официального лица НАТО было доведено, что Азербайджан готов "нормализовать отношения с Арменией на основе принципов международного права с устранением фактора оккупации азербайджанских территорий".

Специальный представитель Хавьер Коломина отметил, что обсуждения с азербайджанской стороной в рамках своего визита в регион очень полезны с точки зрения получения подробной информации о текущей ситуации в регионе. Он отметил, что НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

На встрече стороны также обменялись мнениями о повестке дня партнерства НАТО- Азербайджан, а также дальнейших перспективах.

Отметим, что Коломина находился в Азербайджане в рамках регионального турне. Сегодня он намерен посетить Тбилиси, а затем ожидается его визит в Ереван.