Понедельник, 18 Октября 2021 21:13

АрмИнфо. Новоназначенный посол Норвегии в РА Хелене Санд Андресен ( резиденция- Тбилиси) вручила копии верительных грамот замглавы МИД Армении Ваге Геворкяну.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, заместитель министра иностранных дел Армении, выразил надежду, что новоназначенный посол внесет свой вклад в дальнейшее укрепление армяно-норвежских отношений и расширение повестки дня.

Собеседники подтвердили обоюдную готовность предпринять шаги по интенсификации политического диалога, развитию взаимовыгодного сотрудничества в двусторонней и многосторонней сферах и в полной мере использовать имеющийся потенциал. Андресен сообщила, что в рамках инициативы "Team Europe" Норвегия поставит Армении значительную партию вакцины "Модерна".

В ходе встречи заместитель министра всесторонне представил собеседнику текущую ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте обсуждалась необходимость полного возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.