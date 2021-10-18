Понедельник, 18 Октября 2021 17:03

АрмИнфо. Замглавы МИД Армении Ваге Геворкян выступил на мероприятии, приуроченном 20-летию членства Армении в Совете Европы.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Геворкян в ходе своей приветственной речи констатировал, что после Второй мировой войны европейские лидеры в качестве краеугольного камня мирного будущего Европы начали продвигать демократию, права человека и верховенство закона. Таким образом, 5 мая 1949 г. Лондонским соглашением был учрежден Первый общеевропейский орган - Совет Европы. В настоящее время он насчитывает 47 полноправных членов. Город Страсбург в регионе Эльзас был символически выбран местом расположения штаб-квартиры.

"За 72 года своего существования Совет Европы разработал Европейскую систему континентальных конвенций: европейские стандарты и нормы, лежащие в основе реализации целей Совета Европы.

С момента провозглашения независимости Армения выбрала путь демократии. Выбор был очевиден. Армения со своей историей, культурой, армянское общество со своей системой ценностей - неотъемлемая часть европейской семьи. 1991 г. и до своего полноправного членства, Армения шаг за шагом обосновывала свой выбор. 25 января 2001 года она стала полноправным членом Совета Европы. Спустя 10 лет после провозглашения независимости перед резиденцией Совета Европы в Страсбурге начал развеваться государственный флаг Республики Армения.

Во многих случаях, особенно во время двух последних парламентских выборов, армянский народ подтверждал свою приверженность демократии, защите прав человека и верховенству закона", - отметил замглавы МИД Армении.

Вместе с тем он констатировал, что вся деятельность Совета Европы по большому счету направлена на гарантирование индивидуальных и коллективных основных свобод человека. По его словам, Армения выполняет рекомендации Совета Европы, а также независимых контролирующих органов и консультативных комитетов. Дипломат обратил внимание на то, что многие государственные органы Армении задействованы в работе этой многоуровневой структуры.

В этом ключе Геворкян констатировал, что среди инструментов Совета Европы для Армении важен План действий, с помощью которого организация помогает РА и другим странам выполнять свои обязательства, внедрять европейские стандарты. Он добавил, что сейчас Армения реализует четвертый по счету План действий на 2019-2022 гг.

В тоже время армянский дипломат обратил внимание, что за прошедшие 20 лет было проделано много работы - Армения присоединилась к 83 конвенциям Совета Европы, 66 из которых ратифицированы, а также к 12 частичным соглашениям СЕ.

"Хотел бы особо указать на важное значение деятельности Европейского суда по правам человека с точки зрения обеспечения прав граждан Республики Армения. Суд также играет важную роль в защите прав армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане после войны против Арцаха.

Следует отметить, что и Армения, и Азербайджан, вступив в Совет

Европы в январе 2001 года, взяли на себя обязательство разрешить нагорно-карабахский конфликт исключительно мирными средствами. Следовательно, 44-дневная война в 2020 году является нарушением этих обязательств со стороны Азербайджана, и она должна получить соответствующую реакцию со стороны Совета Европы.

Вам хорошо известны вызовы, стоящие перед Арменией. Гуманитарные последствия войны против народа Арцаха остаются одной из самых актуальных проблем. В этом вопросе важно участие наших международных партнеров, в том числе Совета Европы. Мы считаем, что в Европе не должно быть "серых зон" с точки зрения защиты основных прав человека", - отметил замглавы МИД Армении

В заключение он обратил внимание на то, что Генеральный секретарь, Комиссар по правам человека, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европейский суд по правам человека и соответствующие контролирующие органы в рамках своих полномочий уже пытались отреагировать на этот вопрос. "Тем не менее, Комитет министров еще не проявил свою роль, поэтому я надеюсь, что присутствие здесь членов Комитета окажет положительное влияние на достижение прогресса в этом вопросе", - подытожил замглавы МИД РА