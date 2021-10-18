Понедельник, 18 Октября 2021 16:31

АрмИнфо. Основатель страусиной фермы г.Масиса Арменак Асатрян переехал в Армению 4 года назад. Он изучил международный опыт и реализовал идею создания подобного бизнеса. В настоящее время на страусиной ферме Масиса насчитывается 100 голов страусов. Уход за ними начинается с инкубатора. Арменак помогает маленьким страусам появиться на свет. Эти птицы вырастают на 1 сантиметр в день и набирают до 200 граммов веса.

Партнер проекта - ACBA Bank, поверил в перспективную идею создания страусиной фермы. В ближайшем будущем появятся новые проекты в области страусоводства - от консервного завода до обработки кожи.

"Это не тот бизнес, которым может заниматься каждый. Нужно любить это дело, вкладывать много денег в него, а после - ждать результатов несколько лет. ACBA Bank – у понравилась моя идея, банк одобрил мой бизнес-план и помог мне», - сказал Арменак Асатрян.