Понедельник, 18 Октября 2021 16:25

АрмИнфо. Председатель Национального собрания РА Ален Симонян в ходе встречи с новоназначенным послом Франции в Армении Анн Луйо выразил уверенность, что дипломат своей деятельностью будет способствовать углублению и укреплению сотрудничества между Ереваном и Парижем.

Как сообщает пресс-служба НС РА, спикер парламента, указав на многоотраслевое сотрудничество с Францией, заявил о готовности лично приложить все усилия для углубления и динамичного развития этих отношений. В этом контексте была отмечена роль армянской общины Франции, которая является своеобразным мостом в вопросе армяно-французского многополярного сотрудничества.

Ален Симонян с благодарностью упомянул о многочисленных резолюциях и призывах, принятых со стороны двух палат французского парламента, в которых осуждается азербайджано-турецкая агрессию против Арцаха и подчеркивается необходимость признания независимости Нагорного Карабаха, а также уже визит четвертой французской делегации в Армению и Арцах.

Председатель НС указал важность окончательного и справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и признание статуса Арцаха на основе права на самоопределение.

В свою очередь посол Франции, поблагодарив за прием, подчеркнула, что Национальное собрание считается центром демократии. Она выразила готовность и дальше вносить свой вклад в углубление тесного сотрудничества с Национальным собранием.