Понедельник, 18 Октября 2021 15:05

АрмИнфо.До сих пор власти Армении не опровергли информации о том, что планируется передать под полный контроль Азербайджана гору Пела в Сюникской области, что может лишь означать молчаливое осуществление процесса передачи высоты. Такого мнения придерживается депутат от блока "Честь имею", экс-советник президента Арцаха Тигран Абраамян.

Он напомнил, что еще в субботу депутат от блока "Айастан" Анна Григорян сообщила о том, что "власти Армении собираются передать под полный контроль Азербайджана гору Пела, из-за чего жители нескольких сёл Капанского района окажутся под прямым прицелом азербайджанских ВС". "Фактически, Азербайджану больше не нужно устраивать провокации, так как власти Армении готовы передавать им все что угодно и не сопротивляться", - написала она.

По словам Абраамяна, насколько ему удалось выяснить, Армения контролирует одну часть горы, а азербайджанцы - другую.

"Политическая власть или какая-либо структура пока этого не отрицает, а это значит, что процесс передачи происходит молча.

В последние дни мишенью ВС Азербайджана был населенный пункт Ерасх. Подчеркиваю, что не армянские военные позиции на этом участке, а именно мирное поселение. Люди несут материальный ущерб, укореняется атмосфера страха, а власть говорит только об асфальте", - отметил оппозиционер.

Вместе с тем он обратил внимание на тот факт, что Омбудсмен Армении продолжает сигнализировать о том, что, Азербайджан не только продолжает укрепляться на территориях Армении, оккупированных после 12 мая, но и создает большие проблемы для наших соотечественников, проживающих в прилегающих селах.

"В ответ на это власти продолжают говорить о мире и ничего не говорят о безопасности наших соотечественников.

В результате агрессии азербайджанцев в Арцахе на прошлой неделе, по официальной информации, у нас 6 раненых, погиб 1 мирный житель при выполнении сельскохозяйственных работ, нанесен материальный ущерб. Власти пытаются всячески "погасить" шум, возникший по этой теме, и ничего не делают для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Эпоха мира или мирной сдачи территорий?

Действия правительства говорят о том, что, к сожалению, мы имеем дело с мирной сдачей различных частей нашей родины, оставляя безопасность наших граждан на произвол судьбы", - выразил убеждение Абраамян.