Понедельник, 18 Октября 2021 15:04

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении провели 11 204 теста на коронавирус , из коих болезнь подтвердилась у 1 192 человек (10,6%), при этом выздоровело 996, скончалось - 27.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 18 октября фактическое лечение получает 21 212 пациентов.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрирован случай, когда у пациента диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1234 (0,4%).

В общей сложности в Армении провели 1 897 268 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 283 183 случая заражения коронавирусом (14,9%), при этом выздоровело 254 932 человека (90%), количество летальных исходов достигло 5805 (2%).