Понедельник, 18 Октября 2021 15:02

АрмИнфо.Отношения России и Армении, основывающиеся на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения, носят по- настоящему союзнический характер. Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина к участникам Восьмого российско-армянского межрегионального форума.

"Между нашими государствами налажен содержательный политический диалог, продуктивное сотрудничество на различных направлениях. Весьма существенную роль в развитии российско-армянских связей играет межрегиональная кооперация, позволяющая реализовывать взаимовыгодные проекты в экономической, социальной, инфраструктурной, гуманитарной и многих других сферах", - отмечается в обращении Путина.

При этом российский лидер считает важным, что в рамках форума представители органов центральных и местных властей, общественных организаций, академических, экспертных и деловых кругов наших стран смогут обменяться опытом, обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня и наметить пути дальнейшей совместной работы.

"Рассчитываю, что форум пройдёт в творческом, конструктивном ключе, даст старт новым инициативам, которые будут содействовать укреплению плодотворного российско- армянского партнёрства, а также продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве", - отмечается в послании Путина.

Отметим, что сегодня в Ереване открылся восьмой российско-армянский межрегиональный форум. Организаторами мероприятия, которое продолжится 19 октября, стали Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство территориального управления и инфраструктур Армении.

В пленарном заседании примут участие министр экономического развития России Максим Решетников и министр территориального развития и инфраструктур Армении Гнел Саносян. В рамках форума состоится также бизнес-миссия Российского экспортного центра с участием порядка 100-150 предпринимателей