Понедельник, 18 Октября 2021 11:06

АрмИнфо..Известны предварительные итоги выборов в органы местного самоуправления в Гюмри, Горисе, Мегри.

Так, согласно предварительным данным, в Гюмри подсчет голосов завершен на всех 82 избирательных участках и лидирует блок действующего мэра "Баласанян", который заручился поддержкой 36,58% избирателей. На втором месте кандидат от правящей партии "Гражданский договор" - 29,56%, на третьем партия "Зартонк" - 10,60%, за ними следуют "Страна жизни" - 5,65% и РПА - 5,06%. В целом в электоральных процессах в Гюмри участвовали 10 политических сил. Отметим также, что в Гюмри была очень низкая явка.

В укрупненной общине Горис победу одержал оппозиционный кандидат, находящийся в заключении Аруш Арушанян. По предварительным итогам, в Горисе за блок "Аруш Арушанян" проголосовали 6 256 человек, а за а за кандидата jn партии "Гражданский договор" Владимира Абунца - 3 590 человек.

По предварительным данным в Мегри победили представители возглавляемой Арамом Саргсяном партии "Республика". В Мегри в выборах участвовали 4 политические силы: партия "Азатакан", "Страна жизни", партия "Республика" и партия "Гражданский договор".

Накануне в девяти общинах Армении прошли выборы в органы местного самоуправления. В шести общинах Ширака, Сюника и Тавуша выборы в органы местного самоуправления прошли по пропорциональной избирательной системе, а в трех общинах Арагацотна, Армавира и Лори - по мажоритарной системе. В общей сложности в них приняли участие 55 410 избирателей (33,23%).

По предварительным данным Центризбиркома, в Гюмри проголосовали 24,14% (26 417 граждан), в Дилижане - 44% (8085), в Горисе - 50,25% (10 400), в Татеве - 62,66% (2615), в Теге - 60,64%. (2359), в Мегри - 59,47% (5098).

Мажоритарные выборы прошли в общинах Ферик (Армавир), Шамирам (Арагацотн) и Фиолетово (Лори), где явка составила 28,62% или 77 избирателей, 25,91% или 135 избирателей, 27,83% или 224 избирателя соответственно.

Всего для проведения выборов было создано 152 избирательных участка.

В 08.00 все 152 избирательных участка, в соответствии с Избирательным кодексом РА, были открыты для приема первых избирателей.

Для электронной регистрации избирателей на выборах в ОМС использовалось 318 технических устройств.

Для осуществления наблюдательской миссии в ходе выборов были аккредитованы 8 местных общественных организаций, а для освещения процесса выборов аккредитованы 15 средств массовой информации.