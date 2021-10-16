Суббота, 16 Октября 2021 17:21

АрмИнфо.Армия обороны Арцаха опровергла тиражируемую в социальных сетях информацию об обстреле села Харав.

"Распространенная в социальных сетях информация о том, что якобы обстреливаются позиции возле села Харав в Арцахе, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении Армии обороны Арцаха. Вместе с тем, АО НКР выложила видеокадры, доказывающие обстрел ВС

Азербайджана позиций Армии обороны.

Отметим, что 14 октября азербайджанские ВС обстреляли армянские позиции в Нагорном Карабахе, в результате чего ранения получили шесть армянских военнослужащих. А утром 15 октября подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по санитарной машине подразделения Армии обороны, в северо-восточном направлении республики. В обоих случаях, об инциденте было проинформировано командование российских миротворческих войск в Республике Арцах.